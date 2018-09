Prefeito aumenta 100% auxílio alimentação para servidores de Colorado: “Valorização para consolidar oferta de qualidade”

O prefeito José Ribamar de Oliveira (PSB) comemorou a aprovação, no Poder Legislativo, do aumento de auxílio alimentação de 100% para os servidores públicos efetivos da prefeitura de Colorado do Oeste.

A votação aconteceu na sessão ordinária da última segunda-feira, 24.

Professor Ribamar, como é conhecido, explicou que o último aumento ocorreu em 2015, e o valor que era de R$ 50,00 foi para R$ 100,00. Com a alteração, agora o valor será de R$ 200,00.

O projeto, que é exclusivamente da prefeitura, vai de encontro com os anseios da categoria.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Ribamar afirmou que a iniciativa visa a valorização efetiva dos servidores municipais, consolidando a oferta de políticas públicas de qualidade. O aumento estará na conta dos servidores na folha da pagamento de outubro.

“Nossa gestão tem o propósito de administrar sempre respeitando os princípios da legalidade e constitucionalidade, cumprindo assim com a legislação em vigor. O aumento do auxílio é um ponto importante da valorização dos servidores públicos municipais”, destacou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia