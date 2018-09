Prefeitos de Vilhena e Vale do Anari declaram apoio a Jaqueline Cassol

Os prefeitos Eduardo Japonês (PV), de Vilhena, e Anildo Alberton (PP), do Vale do Anari, declararam apoio a advogada Jaqueline Cassol (Progressista), candidata a deputada federal.

O apoio de Japonês aconteceu durante sua última visita a Vilhena, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG).

Na ocasião, Jaqueline Cassol manteve alinhado o discurso de defender os interesses da cidades do Cone Sul e ajudar o mandatário na captação de recurso se for eleita.

O prefeito Eduardo afirmou que tem a certeza de “que Jaqueline Cassol representará Vilhena no Congresso e escolheu pessoas boas para apoiar. Nós precisamos manter essa proximidade, porque o município é quem vai ganhar com a nossa amizade e essa interação que visa o bem comum do futuro da nossa cidade”, assegurou o prefeito Vilhenense.

Já no município do Vale do Anari, o apoio do prefeito Anildo aconteceu no último domingo, 23, num evento na área rural.

O mandatário disse, na oportunidade, que, além de ser uma mulher de palavra, certamente Jaqueline desenvolverá, a partir de 2019, no exercício do seu mandato na Câmara Federal, um excelente trabalho para o Estado de Rondônia. “Ela possui o mesmo perfil do irmão, senador da República Ivo Cassol, ou seja, tem coragem, garra, determinação e pulso firme para enfrentar as adversidades em prol do povo”, frisou.

Ele finalizou dizendo que Jaqueline Cassol preenche todos os requisitos que a população procura num candidato. “É ficha limpa, tem profissão, ou seja, é advogada, e possui excelentes ideias para as áreas da saúde, educação, segurança pública, agricultura, entre outras”.

Autor e foto: Assessoria

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.