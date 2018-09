Valdecir Sapata é destaque em Cerejeiras e enquete analisa alteração no “Ficha Limpa” em Vilhena

Encerrou, nesta quarta-feira, 27, enquete realizada pelo Extra de Rondônia.

Ao todo, 424 internautas participaram votando numa das alternativas à seguinte pergunta: Quem desempenha, de forma adequada, o cargo de vereador no município de Cerejeiras?

24% dos internautas responderam que Valdecir Sapata é quem melhor exerceu suas funções no parlamento. Em segundo lugar ficou Saulo Siqueira com 22%, e em terceiro Samuel Carvalho “DJ SAMUKA” com 11%.

Os internautas poderão conferir os percentuais dos outros parlamentares na imagem abaixo.

NOVA ENQUETE

O Extra de Rondônia inicia também a próxima enquete com a seguinte pergunta: você é a favor ou contra alteração sugerida pelo prefeito na lei “Ficha Limpa” para beneficiar aliados políticos? Relembre AQUI

O internauta poderá clicar em uma das duas opções: a) Sim e b) Não.

A enquete está disponível ao lado direito da página eletrônica. O objetivo da enquete é dar ao internauta a oportunidade de se manifestar contra ou a favor dos assuntos mais relevantes da semana em Vilhena. Contudo, não têm caráter científico.

Lembrando que o sistema só aceita um voto por máquina. Participe!

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação