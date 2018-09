Acompanhado de ex-prefeito, empresário visita Extra, relembra acidente e garante “adotar” Vilhena caso seja eleito Federal

O empresário de Ariquemes, Jidalias dos Anjos Pinto (Solidariedade), de 49 anos, candidato a deputado federal, visitou na manhã desta quinta-feira, 27, a redação do Extra de Rondônia.

Ele está em Vilhena para cumprir agenda de compromissos em vários municípios da região do Cone Sul.

Ele visitou o site acompanhado do ex-prefeito Zé Rover (PP) e vários simpatizantes. Aproveitou o momento para uma entrevista e enumerar suas prioridades caso seja eleito no dia 7 de outubro próximo.

Disse também que quer “adotar Vilhena” e ser o representante do município e do Cone Sul na Câmara Federal.

Tiziu já foi deputado estadual no período de 2007 a 2010, e foi candidato a vice-governador em 2010.

ACIDENTE

O empresário lembrou do acidente que teve em 1 de setembro, a 27 km de Ariquemes, após ele lançar sua candidatura a depurado federal. “Estava a 120 km por hora, garoando, e vi uma corrente de água passando no meio da pista. Quando tentei frear, o veículo aquaplanou e caiu em um barranco. Éramos quatro pessoas no carro, mas graças a Deus todos saímos vivos. Embora seja um momento delicado, em nenhum momento pensei em desistir da minha candidatura”, disse.

GOVERNO E SENADO

Tiziu também comentou a complicada situação jurídica/política de Acir Gurgacz (PDT) após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a prisão do senador, que é candidato ao governo.

Ele explicou: “Desde que fizemos a coligação, todos sabíamos sobre a dificuldade. Poderiam ter colocado o Neuri (ex-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia) com quem tenho uma grande amizade. Entendo que perderam a oportunidade de fazer a mudança necessária e, tenho certeza, que com Neodi iria decolar a candidatura. Agora vamos aguardar o desenrolar judicial. Mas continuamos com nossa campanha independente do que venha acontecer”.

Com relação ao senado, garante que leva o nome de Carlos Magno. “No Congresso Nacional, faremos uma dupla para ajudar non desenvolvimento de Rondônia”, observa.

REPRESENTANTE DO CONE SUL

Sobre Vilhena e o Cone Sul, Tiziu disse que quer “adotar” o município, onde pretende instalar uma base política para atender os sete municípios da região.

“Praticamente, todos os municípios de Rondônia abraçaram a nossa causa. Em Vilhena, farei uma moradia para trabalhar junto com o poder municipal, com técnicos e engenheiros para dar uma assistência especial à região. Se o dia 7 de outubro, for eleito, podem ter certeza que dia 9 de outubro estarei em Vilhena e nos municípios do Cone Sul agradecendo a todos os colaboradores pela nossa vitória. Vocês irão ganhar um deputado federal”, prometeu.

PROPOSTAS

Por ser da área empresarial, Tiziu pretende lutar por melhorias na geração de emprego e renda, na implantação de agroindústrias e o fortalecimento dos selos dos produtos que serão comercializados . “No rótulo dos produtos todos verão: ‘Fabricado em Vilhena’. Tem produtos como melancia e laranja que vem de São Paulo, mostrando ao país sua procedência. É nessa área que vamos trabalhar. Vamos ouvir as necessidades e faremos que os projetos iniciem em 2019 nos municípios”, destacou.

TRABALHO POR RONDÔNIA

Tiziu afirmou que os rondonienses podem esperar lealdade e trabalho. “Quero regularizar as terras de Rondônia. Quero ser um deputado que no futuro, tenha o reconhecimento dos rondonienses. Igual o senador Carlos Magnos. Nos dois temos essas bandeiras. Prendemos unir a classe política de Rondônia para ver as necessidades imediatas, como a duplicação da BR-364. Temos muitos projetos para Rondônia, mas o importante é a agroindustrialização”, encerrou.

