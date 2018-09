APAGÃO: gerador de energia do HRV não atende ala de ortopedia e pacientes reclamam; diretora explica

Durante o apagão que aconteceu em Vilhena, e o município ficou aproximadamente 19 horas sem energia, a acompanhante de uma paciente entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para reclamar da falta de energia na ala de ortopedia no Hospital Regional de Vilhena.

A mulher, identificada como Valdirene, relatou sua indignação com a falta de responsabilidade das autoridades que comandam o município, pois a unidade hospitalar tem motores para suprir a demanda em caso de emergência.

Segundo a denunciante, quando acabou a energia por volta das 16h30, os motores foram acionados, mas apenas a metade do hospital foi suprida. A ala da ortopedia e outras ficaram sem energia e os enfermeiros tiveram dificuldades para medicar os pacientes.

Fotos foram enviadas à redação para comprovar o fato.

APAGÃO

O apagão aconteceu devido à queda de duas torres de transmissão próximo a Vilhena.

O OUTRO LADO

A reportagem entrou em contato com a diretora do HRV Ana Carla, no qual prontamente relatou sua versão do caso.

A diretora admite que em alguns pontos do hospital ficou sem energia. Ela afirma que a unidade tem dois geradores que foram acionados de imediato, porém, não sendo suficiente para tocar a demanda do hospital. Com isso, quando percebeu que o problema se estenderia por muito tempo, Ana Carla disse que pediu a um empresário um gerador emprestado, mas mesmo assim não foi o suficiente para manter todo o hospital energizado.

Carla afirma que fez o possível e até passou a noite no hospital supervisionando e pronta para qualquer emergência. Entretanto, teve que tomar a decisão de manter quatro pontos essenciais, sendo o pronto-socorro, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Centro Cirúrgico e Neo Natal.

Ana afirma que o prefeito Eduardo Japonês já havia determinado que se providenciasse uma ampla revisão nos geradores justamente para evitar esse tipo de problema. Porém, o fato aconteceu antes da revisão ser feita.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta