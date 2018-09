Colégio Santa Lúcia Filippini é homenageado durante encontro do PEA – Unesco

No último dia 13 de setembro, o Colégio Santa Lúcia Filippini passou a fazer parte do Programa de Escolas Associadas da Unesco no Brasil (PEA – Unesco) recebendo certificação pelo projeto “Uma Árvore de Vida” desenvolvido em Vilhena.

O projeto consiste na conscientização e mobilização da sociedade para a doação de sangue ao Hemocentro da cidade. A primeira coleta foi realizada no dia 23 de julho, e contou com alunos, pais, funcionários e a comunidade. A próxima campanha para arrecadação está marcada para o mês de novembro.

Mais sobre o PEA – Unesco

O Programa de Escolas Associadas da Unesco no Brasil possui 583 instituições participantes, sendo a segunda maior rede educacional do mundo.

Estar associado a Unesco significa fazer parte de um grande laboratório de ideias, que promove novas abordagens ao ensino e aprendizagem. Por meio da parceria firmada, os centros educacionais tem oportunidade de trocar experiências, metodologias, conhecimentos, além de ter contato com escolas do país inteiro.

Como funciona o PEA – Unesco

É um encontro anual. Durante o período de um ano são desenvolvidos projetos que são acompanhados via relatórios.

Cada encontro propicia conhecimentos na área da cultura dos povos, sustentabilidade, mudanças climáticas, cidadania global, e que contribuem com os quatro pilares da educação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação