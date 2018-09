Em Vilhena, caminhoneiro é detido pela PRF transportando pássaros silvestres

Por volta das 09h de quarta-feira, 26, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deram ordem de parada a um caminhão Mercedes Benz do tipo baú, com placas de Caicó/RN, que transitava no km 1 da BR-364, em Vilhena/RO.

Durante a fiscalização ao compartimento de carga do veículo, os policiais encontraram, escondidas em um fundo de falso de um banco, três gaiolas, cada uma com um pássaro silvestre ameaçado de extinção, da espécie curió.

Por não portar a documentação exigível para o transporte dos animais, o motorista praticou o crime disposto no art. 29 da Lei nº 9.605/98, sendo, então, lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), bem como acionado o Batalhão da Polícia Militar Ambiental, que aplicou uma multa no valor de R$ 15 mil e ficou responsável pelas aves apreendidas.

Fonte: PRF

Foto: Divulgação