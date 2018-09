Em Vilhena, esposa de Expedito debate participação feminina na política e diz que não ocupará cargo no governo

Na tarde desta quinta-feira, 27, visitou a redação do Extra de Rondônia, Val Ferreira, a esposa do candidato ao governo de Rondônia, Expedito Júnior (PSDB).

Ela esteve acompanhada de Andreia Schmidt, esposa do deputado federal e candidato ao Senado, Marcos Rogério (DEM).

Val está em Vilhena para uma série de compromissos em apoio à candidatura do seu esposo. Um deles ocorrerá hoje (quinta-feira, 27) à noite, no Espaço Nobre, quando reunirá várias mulheres vilhenenses.

PARTICIPAÇÃO FEMININA

Ela conta que tem visitado todas as regiões para conhecer um pouco mais das potencialidades de Rondônia e firmou pacto pela mulher assinado no dia 11 de setembro, entre os candidatos a deputados estaduais, federais, senadores e governadores.

“Estou passando por cada município e levando os compromissos de governo de Expedito Júnior, em especial as propostas voltadas às mulheres, que vão desde um atendimento diferenciado em delegacias à criação de patrulhas da ‘Maria da Penha’ em cidades do interior. Sabemos das necessidades da capacitação dos servidores para o atendimento dessas vitimas”, explicou.

De acordo com Val Ferreira, é importante pensar nessas questões, até porque Rondônia é considerado o quarto Estado que mais mata e agride mulheres. “Queremos e precisamos mudar esta realidade. O governo de Expedito Júnior trabalhará para isso”, observou.

SEM CARGOS

Sobre este assunto, Val foi enfática ao dizer que, caso Expedito vença a eleição, não ocupará cargos na administração estadual, mas exercerá seu papel de primeira-dama, participando de ações que beneficiem as mulheres.

“Um dos nossos planos de trabalho é para que o governo dê mais espaço e visibilidade às mulheres. Acredito que nós temos muito a contribuir, e com certeza as mulheres ocuparão secretarias e cargos importantes no governo. Gosto de destacar que todo o plano de governo foi desenvolvido junto a uma mulher. As mulheres têm ganhado espaço no cenário politico”, garante.

PREPARADA PARA SER PRIMEIRA-DAMA

Val finalizou pontuando que se sente preparada para ser a primeira-dama de Rondônia. “Planejaremos e ouviremos as demandas sociais para fazer com que o Estado se desenvolva. A população de Rondônia pode esperar tanto de mim quanto do Expedito um governo mais humano”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

