Senador do Bolsonaro intensifica campanha em Porto Velho e comemora crescimento nas pesquisas

Jaime Bagattoli tem realizado reuniões, caminhadas e diversos atos de campanha na capital

O candidato ao senado, Jaime Bagattoli (PSL) intensificou sua campanha na capital, Porto Velho, ao longo desta semana. As atividades iniciaram-se na Avenida 7 de setembro com uma caminhada. O senador do Bolsonaro em Rondônia cumprimentou as pessoas e apresentou seus pensamentos acerca da política.

Bagattoli vem defendendo por onde passa a extinção da mordomia da classe política e cortes no repasse aos poderes de todas as esferas, além de um enxugamento profundo da máquina pública para que o recurso arrecadado seja suficiente para garantir o investimento em todos os setores sociais e de fato promover atendimento de qualidade à população.

O senador do Bolsonaro defende, ainda, a redução da carga tributária bem como uma reorganização do sistema político de modo que haja tratamento igualitário a todos, sem exceção. Jaime Bagattoli também visitou a imprensa onde apresentou suas propostas e voltou a defender a industrialização do estado como forma de garantir, de fato, a geração de emprego e renda em Rondônia. “A classe política não está interessada em promover geração de emprego. Subir em um palanque e falar bonito não adianta: é preciso cortar custos, extinguir mordomias para que assim possamos de fato oferecer serviço digno a quem de fato manda neste país, que é a população”, disse.

Jaime comemorou o seu crescimento nas pesquisas de intenção de voto. O senador do Bolsonaro diz que não é político e que não pode encher as pessoas de promessas. “Defendo o que o país precisa de fato. Sou um gerador de emprego e não posso enganar meus colaboradores, minha família e todos aqueles que assim como eu estão indignados com tudo o que vem acontecendo na política de um modo geral. Não quero o cargo por interesse pessoal, mas pra promover uma mudança e garantir o bom funcionamento da máquina pública. Não podemos mais aceitar tamanho descaso dos nossos políticos”, arrematou.

Autor e foto: Rômulo Azevedo