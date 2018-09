Vereador pede a prefeito reforma do estádio municipal em Cerejeiras

Com a indicação 091/2018, o vereador José Carlos Valendorff (MDB) – enviou pedido ao prefeito Airton Gomes (PP), que promova a reforma do estádio municipal de Cerejeiras.

De acordo com a solicitação, o vereador explica que o estádio Rosalino Baldin é um dos melhores da região e está precisando de uma ampla reforma, pois além de receber todas as demandas do município, também é usado pelos alunos da escolinha municipal Bola de Ouro.

Ainda, segundo o vereador é sabedor das dificuldades que o município se encontra financeiramente, e se não for possível à prefeitura reformar com recursos próprios, que faça um levantamento e através de parcerias com deputados estaduais, federais, senadores e até mesmo governo do Estado, busque recursos no orçamento para que em 2019, o estádio possa passar por uma reforma satisfatória.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia