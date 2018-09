4º Sicoob Saúde acontece neste sábado

O evento conta com sorteio de bicicletas e poupanças de R$200.

A 4ª edição do Sicoob Saúde, passeio ciclístico alusivo ao Dia Mundial do Coração, acontecerá neste sábado 29. O evento é promovido pela Sicoob Credisul em 16 cidades de Rondônia, Acre e Mato Grosso, onde possui agências.

Em Vilhena, o ponto de largada é da Prefeitura Municipal, em frente à agência Sicoob Credisul, na Avenida Rony Castro, 4174, Bairro Jardim América. A concentração no local começará pontualmente às 15h30 para o credenciamento. Às 16h acontecerá o aquecimento para a largada que será as 16h30. Os primeiros que chegarem ao local ganharão uma camiseta com proteção UV oficial Sicoob Saúde.

Após o passeio, serão realizados os sorteios de vários brindes, três bicicletas da Tucano Bike, parceira do Sicoob Saúde, e três poupanças de R$ 200,00. Além disso, os ciclistas participantes com menor e maior idade também receberão uma poupança de R$ 200,00 cada.

A Unimed Vilhena, outra parceira do Sicoob Saúde, estará realizando aferição de pressão e teste rápido de glicemia gratuitos no local da concentração. Quem também é parceira do evento este ano é a Associação Cooperar, que estará com vendas de camisetas para quem quiser ajudar na construção do prédio hospitalar.

Quem quiser participar e ainda não realizou sua inscrição, basta acessar o site, pois ainda dá tempo.

TRAJETO

O trajeto tem 11,6 km com duração de uma hora. Os ciclistas participantes seguirão pela Avenida Tancredo Neves até a Avenida Paraná. Passarão pelo Bairro 5ºBEC, pela Avenida Capitão Castro até a praça Ângelo Spadari, onde retornarão pela Avenida Major Amarante em direção ao 5º BEC novamente. Depois irão voltar pela Avenida Major Amarante e pegar a Avenida Presidente Nasser fechando o percurso no ponto de partida/chegada.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria