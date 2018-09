Câmara de Cabixi anuncia concurso público

A Câmara Municipal de Cabixi está com concurso aberto, ofertando vagas para contador (1), controlador interno (1) e procurador jurídico (1). Para todas as funções a jornada semanal de trabalho será de 40h, com remuneração de R$ 1.351,71.

Candidatos com formação em contabilidade e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), ciências contábeis, administração de empresas com registro no respectivo conselho da classe, e direito com registro na Ordem do Advogados do Brasil (OAB) poderão se inscrever.O concurso será para preenchimento imediato e cadastro reserva.

Abertas a partir do dia 28 de setembro, as inscrições possuem a taxa de R$ 85,00, podendo ser realizadas pelo site até o dia 17 de outubro.

Haverá classificação por meio de prova objetiva e de títulos para todos os cargos, com previsão de que ocorra no dia 18 de novembro.

O concurso público terá a validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, os detalhes você confere acessando o edital disponível para consulta no site.

Texto: Assessoria/André Fortunato

Foto: Arquivo Extra