CONE SUL: policiais militares concluem curso de Unidades Especializadas em Segurança de Fronteira

Policiais Militares do 3º BPM concluíram o Curso de Unidades Especializadas em Segurança de Fronteira – Nível Operador, na última quarta-feira, 26, em Cerejeiras.

O curso foi ofertado pela Secretaria de Estado da Segurança Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia (Sesdec), em parceria com a Senasp (MJ), no período de 17 a 26 de setembro, em sua 47ª edição.

Com carga horária de 70 horas-aula, o curso contou módulos práticos e teóricos, com disciplinas de filosofia dos direitos humanos aplicados à atuação policial, técnicas de entrevista, procedimentos frente a ocorrências fronteiriças, tiro policial e táticas de confrontos armados, natação utilitária, entre outros. As instruções aconteceram em Cerejeiras, Colorado e Pimenteiras.

O curso foi coordenado pela Gerência de Integração de Segurança e Fronteira (Gisf) e capacitou 37 policiais, entre eles policiais militares, Civis, Federais Rodoviários e Federais, lotados em unidades de segurança localizadas na faixa de fronteira do Estado de Rondônia.

O objetivo do curso foi capacitar os profissionais de segurança pública para atuarem como operadores nas suas respectivas unidades especializadas de fronteira, bem como compartilhar o conhecimento adquirido durante a capacitação. As melhores técnicas e táticas policias foram transmitidas visando o fortalecimento das ações preventivas e repressivas aos crimes transfronteiriços

Estiveram presentes na cerimônia de encerramento autoridades militares e civis, entre eles, Coronel Ronimar Vargas Jobim, Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Capitão Thiago Raphael Campos da Silva, diretor executivo da Sesdec, Coronel Lindoval Rodrigues Leal, assessor do Corpo de Bombeiros Militar e piloto da Sesdec, Capitão Diego Batista Carvalho, Subcomandante do 3º BPM, Maycon Douglas Pereira, delegado de Polícia Civil, Carlos Fontana, chefe da Ciretran de Cerejeiras, Capitão Andrey Ribeiro, gerente de Gerenciamento e Planejamento de Obras (Geplan), Capitão Ivan César Vian, comandante da 4ª Cia e Everton Lúcio Beatto, proprietário da academia Budô de Karatê Shotokan.

Fonte: Assessoria

Fotos: Divulgação