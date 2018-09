Jaqueline Cassol visita Extra, apresenta projetos e garante mandato participativo em RO: “Sou ficha limpa e quero fazer a diferença”

Na manhã desta sexta-feira, 28, a candidata à deputada federal, Jaqueline Cassol (PP), visitou a redação do Extra de Rondônia para falar sobre os projetos caso seja eleita ao cargo.

Ela narrou que esteve visitando vários municípios de Rondônia para conhecer ainda mais as necessidades do Estado. “Tenho feito este trabalho desde 2014 quando me lancei a uma vaga ao governo. Daí em diante me engajei em projetos para estar presente em várias regiões”, explica.

MOTIVAÇÕES DE SUA CANDIDATURA

Jaqueline disse que optou pela candidatura de deputada federal porque durante os três anos que se manteve afastada da política se preparou, organizou e montou todo um plano de trabalho, além de se identificar com o cargo.

“As pessoas vinham me dizer que agora, numa candidatura ao governo, teria mais chances para ganhar, mas não quis. Meus projetos são como deputada. Trabalhei para isso, e acredito que a vontade do povo era que o Ivo Cassol, meu irmão, assumisse o governo, mas dessa vez não foi possível”, analisa.

ECONOMIA

De acordo com a candidata, o plano econômico de todo o Estado está voltado para fortalecer ainda mais a agricultura familiar.

“Hoje podemos perceber que 70% do que comemos vem do pequeno agricultor. Tem uma frase muito significativa que me apropriei dela e que define nosso cenário: ‘Se o homem do campo não planta, o da cidade não janta’. Por isso precisamos fortalecer as associações, ministrar cursos de empreendedorismo e cooperativismo, e, através de parcerias, capacitar cada vez mais o nosso agricultor”. Observa.

Jaqueline defende também investimentos individuais para cada região, de acordo com a especialidade dos municípios. Para ela, a aplicação desses investimentos fará com que os agricultores possam processar e industrializar seus produtos agregando ainda mais valor em sua produção, pois, ao seu ver, a única saída do pequeno produtor de todo o Estado é a venda em feiras livres.

GERAÇÃO DE EMPREGOS

Segundo Jaqueline, o foco de seu mandato será a oferta de empregos para os jovens. De acordo com seu plano de governo, o projeto funcionará em parceria com o sistema “S” (Sesi/Senai/Senac/Senar/Sescoop/Sebrae), além de contar com grandes empresas que serão incentivadas a admitir os jovens.

“A ideia é apresentar um projeto de lei para a conquista do primeiro emprego aos 18 anos, em que o empresário que contratar a pessoa sem experiência receberá benefícios fiscais”, destaca.

REPRESENTATIVIDADE FEMININA

No plano de governo de Jaqueline também consta projetos voltados para as mulheres. A vontade de atender as demandas do gênero surgiu no período em que realizou diversas visitas aos municípios trazendo palestras sobre autonomia e igualdade das mulheres.

“Somos 52% do eleitorado brasileiro, mas na Câmara de Deputados há apenas 10% de representantes, ou seja, de 513 deputados só temos 52 mulheres. Se as mulheres querem que os políticos tenham um olhar diferente para o gênero, devemos votar em mulheres. Precisamos de mais representatividade. Só uma mulher sabe o que a outra quer”, avalia.

Propostas voltadas à saúde da mulher, melhor capacitação no atendimento de delegacias especializadas e construção de creches, além de oferecer formação especializada para atuar no mercado de trabalho, também fazem parte do cronograma de ações.

SAÚDE

Na área da saúde, a candidata pretende ampliar os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) devido ao alto número de atentados contra a vida, além de fomentar politicas publicas de tratamento a depressão, apoiar o terceiro setor com investimentos significativos. “Minha meta é destinar mais que os 50% dos recursos que é empenhado à saúde”, garante.

SEGURANÇA

Na área de segurança pública, Jaqueline afirma que pretende atuar junto ao Ministério da Defesa para fortalecer as faixas de fronteiras, evitando assim o tráfico de entorpecentes e armas, além da implantação do vídeo monitoramento.

A candidata finaliza declarando que, caso seja eleita, a população pode esperar um mandato participativo e que ouvirá as demandas sociais de todo o Estado. “Sou ficha limpa e quero fazer a diferença. Saibam que serei a deputada de Rondônia, e olharei para todas as regiões”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

