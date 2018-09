3º BPM: policiais militares participam de Gincana da Saúde em Vilhena

Na manhã de sexta-feira, 28, o 3º BPM realizou a 2ª Gincana da Saúde entre os policias militares na sede do Batalhão em Vilhena.

A atividade foi organizada através Formação Sanitária do 3º BPM, cuja comandante é Capitã PM Psicóloga, Joselia Lucia Grinivold.

As atividades realizadas pelos militares foram diversas, entre elas testes de conhecimento com perguntas sobre história do Estado de Rondônia, datas comemorativas militares e sobre saúde; bem como cabo de guerra, corrida em volta do campo de atletismo e flexões de braço.

O educador físico Arthur Neto, membro do Projeto Voluntariar, explicou que as atividades físicas são fundamentais no meio militar. “É muito gratificante vermos a interação entre os policiais, além disso há um grande ganho que é a qualidade de vida e promoção da saúde”, frisa Arthur.

A organizadora da gincana, Capitã Joselia explicou que é essencial que os policiais militares estejam bem condicionados. “Essas gincanas colaboram tanto na parte física quanto psicológica num momento só, já que durante as atividades eles se divertem, distraem e torcem. Isso é uma forma deles relaxarem e aliviarem o estresse do dia a dia”, frisa a psicóloga.

Fonte: Assessoria

Fotos: Divulgação