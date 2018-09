Caminhão e automóvel se enroscam em semáforo no centro de Vilhena

Incidente entre um Caminhão Mercedes Benz tanque e um VW Gol, aconteceu na tarde deste sábado, 29, no cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Ricardo Franco, no centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, o motorista do caminhão estava parado no semáforo e iria fazer à conversão a direita sentido BR-364, quando o condutor do automóvel encostou ao lado.

Contudo, quando o sinal abriu o motorista do caminhão entrou para acessar a via, neste momento colidiu com o Gol.

Não houve feridos, apenas danos materiais, ou seja, prejuízo para o proprietário do automóvel.

A Polícia Militar foi chamada e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia