Concorra a ingressos para o “Baile da Santinha” no Village

No próximo sábado, 06, a casa de shows Village realizará o “Baile da Santinha”.

A festa contará com a participação da dançarina Scheila Castro, MC DK, MC Nescaubeck, DJ Sonny Megsom, Paulo Henrik e a dupla Léo & Henrique. E não para por aí, até as 01h00 será distribuídos shots de velho barreiro e catuaba para as mulheres.

Os ingressos já estão à venda pelo valor de R$ 20,00 pista e R$ 30,00 vip. Para mais informações sobre o show ou venda de ingressos, entrar em contato através do telefone 9 8437-6044.

O Extra de Rondônia em parceria com os organizadores do evento sorteará cinco ingressos para a festa. Para participar basta deixar seu nome completo e telefone no comentário desta matéria.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/ Divulgação