Entregador de gás sofre acidente e risco de explosão aciona bombeiros

Acidente aconteceu no começo da tarde deste sábado, 29, no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com Rua Duque de Caxias, no centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma moto Honda CG acoplada a uma carretinha, estava carregada de botijas de gás, trafegava pela Avenida Barão do Rio Branco, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua Duque de Caxias, colidiu com um carro Ford Fiesta com placas de Cerejeiras, no qual a condutora teria avançado a preferencial provocando a colisão.

No choque, o entregador sofreu escoriações. Ele foi levado para o Hospital Regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Devido o tanque da moto estar vazando gasolina e haver risco de explosão pela carga ser de alta combustão, os bombeiros verificaram se não havia nenhuma botija vazando e isolaram a área até a chegada da Polícia Militar que registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia