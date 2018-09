Expedito Neto visita Extra e enumera conquistas para o Cone Sul

O deputado federal e candidato a reeleição Expedito Neto (PSD), visitou a redação do Extra de Rondônia na última quarta-feira, 26, onde falou sobre sua visita ao Cone Sul.

VISITA

Neto que busca a reeleição, disse à reportagem que veio a região visitar as bases e prestar contas ao eleitor sobre as conquistas adquiridas em Brasília em prol dos municípios do Cone Sul.

TRABALHO

Expedito Neto afirma que em Brasília têm desenvolvido um trabalho onde visa beneficiar todos os 52 municípios do Estado, especialmente os do Cone Sul. Sendo que, diversas emendas de sua autoria foram destinadas para infraestrutura, saúde, educação, segurança, entre outras.

CONGRESSO

No Congresso Nacional, Neto ressalta que participou de todas as votações importantes, tais como: da reforma trabalhista, sendo que votou contra com convicção para proteger o trabalhador brasileiro, votou contra a PEC que limita o teto dos gastos públicos, por entender que a saúde, segurança, educação, entre outros não podem ser penalizadas, ficando assim com verbas congeladas por 20 anos, sem levar em consideração o crescimento populacional.

EMENDAS

Expedito Neto cita que destinou emendas para atender os sete municípios do Cone Sul, em Pimenteiras, com verba destinada por ele foi construída CRAS, Chupinguaia recebeu aparelho de Ultrassonografia, Vilhena, recebeu um ônibus para atender os idosos, reforma do Hospital do Rim, tem verba liberada, ou seja, o dinheiro está na conta da prefeitura para construir uma Unidade Base de Saúde (UBS), além de diversos equipamentos para atender as associações agrícolas, entre tantas que não dá pra enumerar.

MANDATO

Neto afirma que seu trabalho em prol do Estado de Rondônia o habilita para retornar ao Congresso Nacional com o voto de confiança do povo, sendo que em todas as votações representou a população, sendo maduro o suficiente para deixar os interesses pessoais de lado e pensar sempre no melhor para a comunidade.

2º MANDATO

O candidato ressalta que se for reeleito têm vários projetos em andamento através do governo do Estado, cita como exemplo a carreta do Hospital do Câncer que irá percorrer as 52 cidades, incluindo algumas linhas rurais. Além desse, outros projetos estão sendo elaborados pela comunidade, vereadores e prefeitos.

Por fim, Expedito Neto reafirma seu compromisso de trabalhar pela agricultura, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, esporte e lazer, além de dar uma atenção especial a 3ª idade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.