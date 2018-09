Funcionária de farmácia é assaltada e perde cerca de R$ 6 mil

O crime ocorreu por volta das 14h00 de sexta-feira-28, no cruzamento da Avenida Capitão Castro com a Rua Jucelino kubichek, no Centro de Vilhena, onde uma funcionária de uma rede farmácias foi assalta por dois meliantes e perdeu cerca de R$ 6 mil.

De acordo com o registro da ocorrência, a mulher de 30 anos, seguia pela via com um malote contendo dinheiro da empresa para a qual trabalha, quando foi abordada por dois agentes, que se aproximaram em uma motocicleta e retiraram das mãos da vítima o referido malote e seu aparelho celular.

Como mulher, que afirmou ter sido ameaçada com uma faca, não conseguiu dar detalhes das características físicas dos meliantes e do veículo usado, a Polícia Militar conseguiu levantar que foram usados na ação, dois veículos, sendo um destes, uma motocicleta Honda CG de cor vermelha, na qual estavam os agentes e um Astra Sedam, de cor prata, que deu cobertura na fuga.

Diligências foram realizadas, mas até o momento os meliantes não foram localizados.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa