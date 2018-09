Homem é executado a tiros dentro de supermercado em Cerejeiras; suspeitos foram presos – vídeo

Um Homem identificado como sendo Luciano Ribeiro Dantas, de 43 anos, foi executado com vários tiros de pistola dentro de um supermercado no município de Cerejeiras. O crime aconteceu na tarde deste sábado, 29.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava dentro do estabelecimento quando dois homens adentraram e ao avistarem a vítima sacaram as armas e dispararam por várias vezes, após fugiram tomando rumo ignorado.

De imediato a Polícia Militar foi chamada e diversas viaturas foram incumbidas nas buscas pelos assassinos, que em pouco tempo três foram localizados na área rural do município. Os suspeitos abandonaram um carro Fiat Linea de cor preta que usaram para fuga com placas de Campinas-SP e diversas armas de grosso calibre e se embrenharam na mata, mas foram capturados.

Após o crime, diversas informações desencontradas foram compartilhadas em rede social. Inclusive sobre a identidade da vítima, uns falavam que era um investigador de polícia do Estado do Mato Grosso, outros que era um fazendeiro que há pouco tempo estava na região, vindo de Mato Grosso. Contudo, o certo é que ainda nenhuma autoridade policial se pronunciou sobre o fato.

A reportagem do Extra de Rondônia está na delegacia e assim que alguma autoridade policial responsável pelo caso se pronunciar, o site trará informações concretas sobre o caso.

ATENÇÃO: O VÍDEO CONTÉM IMAGENS FORTES

https://

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Rede Social