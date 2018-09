Intérprete do “Vô Felisberto” fala de candidatura e apresenta projetos

Na tarde da última sexta-feira, 28, visitou a redação do Extra de Rondônia o humorista e candidato a deputado estadual, Miguel Pereira (PDT), intérprete há mais de 20 anos, do personagem “Vô Felisberto”, também conhecido como “Vô da Rádio”.

Pereira conta que esta é a primeira vez que coloca seu nome a apreciação, isso motivado pelo atual cenário político, que tem deixado de cumprir sua função. “Antes de tomar a decisão falei com amigos, familiares e meus pastores, pois sou cristão. Eles me deram todo o apoio necessário”.

VÔ FELISBERTO

Pereira lançou-se na política através do personagem, criado no ano de 1995 no município de Cerejeiras. Isso porque seu sonho sempre foi ser locutor, mas por ser gago, não podia, então optou pelo humor e imitações para trabalhar na área da comunicação.

CAMPANHA

Como diferencial, Pereira utiliza o humor para captar votos. O candidato não está apostando em falsas promessas, se divulga por meio de redes sociais com a produção vídeos cômicos.

“A única promessa da qual eu faço é a de ser honesto e fazer um mandato participativo. Não vou e nem quero prometer coisas absurdas. Caso ganhe, o plano é sentar com os servidores de todas as áreas para ouvir as demandas e ai fazer algo”.

O candidato firma o compromisso em fiscalizar as verbas destinadas ao Cone Sul, assim como as obras realizadas.

Para a saúde, Pereira cita a necessidade da contratação de especialistas de diversas áreas, compra de equipamentos e restauração das unidades.

O candidato afirma ainda que esta se preparando para assumir o cargo na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE) e focará em atender as demandas, sempre priorizando as necessidades de cada município.

Pereira encerra enfatizando que caso seja eleito à população pode esperar honestidade, sinceridade, trabalho árduo, parceria e compartilhamento.

