Jovens fazem arrastão durante madrugada e acabam presos pela PM

Os fatos se deram na madrugada deste sábado, 29, em vários bairros de Vilhena, onde cinco jovens, sendo três menores de idade, realizaram quatro assaltos seguidos, ameaçando as vítimas com um simulacro de arma de fogo.

As primeiras vítimas a denunciar o crime, foi um casal, que procurou o 4º Grupamento de Trânsito, localizado na Avenida Major Amarantes, onde informaram que quando chegavam a uma residência localizada na Av. Barão do Rio Branco, Centro, foram surpreendidos por dois elementos que estavam a pé e de imediato anunciaram o assalto de posse de uma arma tipo pistola de cor preta, os ameaçando de morte caso não lhes entregassem os celulares.

Após colherem as informações referentes às características físicas dos dois assaltantes, guarnições da Polícia Militar deram início às diligências, momento em que mais vítimas foram aparecendo e relatando o mesmo modus operandi do primeiro assalto.

Uma das vítimas relatou que segundos antes de ser abordado pelos elementos, passou um veículo modelo Astra, de cor vermelha por ela, com um adesivo no vidro traseiro com os dizeres “Tabacaria La Casa de Narguile” e que os elementos do interior deste, diminuíram a velocidade e a observaram. Logo após, em uma esquina, foi abordada pelos assaltantes, que possuíam as mesmas características descritas pelas demais vítimas.

Diante das informações, as características do veículo suspeito foram repassadas as demais guarnições de serviço e dentro de pouco tempo, o mesmo foi localizado na Rua Travessa B, esquina com a Avenida 627, com cinco suspeitos em seu interior.

Dentro do veículo, que era conduzido pelo suspeito Jeferson Oliveira de Paula, de 26 anos, foram localizados cinco aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo, tipo pistola de cor preta.

Em contato com as vítimas para identificação dos suspeitos, o casal reconheceu um menor de 16 anos e Jeferson como sendo os autores do roubo.

Já uma terceira vítima, reconheceu o mesmo menor de 16 anos e outro de 15, como sendo os autores do roubo cometido contra ela.

A quarta e a quinta vítima reconheceram a mesma dupla que o casal, como sendo os responsáveis pelo assalto contra estas. No veículo também estava Pedro de Melo Lima, de 19 anos, que não foi reconhecido por nenhuma das vítimas.

Antes da PM ter conhecimento do arrastão realizado pelos suspeitos, foi registrado um boletim e ocorrência de roubo, onde as vítimas relataram o mesmo modus operandi usado pelos agentes em questão e as mesmas características físicas destes, tendo o menor de 16 anos, assumido a autoria, juntamente com outro menor da mesma idade, que também se encontrava no veículo.

Ao todo foram praticados quatro roubos pelos cinco agentes que estavam no veículo citado acima e saíram pelos bairros da cidade escolhendo suas vítimas aleatoriamente.

O veículo e os envolvidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências.