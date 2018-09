Luizinho intensifica reuniões em Vilhena e caminhada em Cerejeiras

Depois de estruturar a campanha nos municípios da região o deputado Luizinho Goebel (PV), candidato à reeleição a deputado estadual, intensifica reuniões, visitas a comércios e caminhadas nos bairros da cidade de Cerejeiras e Vilhena. A receptividade não poderia ser das melhores.

Nas avenidas da cidade de Cerejeiras Luizinho teve recepção calorosa no comércio e da população. O deputado conversou com a população e recebeu apoio à sua reeleição. “Estamos contentes com a receptividade da população. As pessoas reconhecem o nosso trabalho pelo Cone Sul e pelo Estado de Rondônia e nos deixam animados para continuar trabalhando duro como sempre fizemos durante estes três mandatos”, disse o deputado.

Luizinho esteve visitando as empresas vilhenenses que lhe abrem a porta e dialogado com os trabalhadores. E realizando reuniões durante a noite.

O deputado também mantém o ritmo de reuniões nas residências, onde pode detalhar todos os benefícios que ele já trouxe para Vilhena e a motivação para continuar trabalhando com afinco para mais um mandato produtivo.

Autor e foto: Wilmer Garcia

