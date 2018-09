Mulher é atropelada por entregador de lanche na Melvin Jones; ambos foram socorridos ao HR

Acidente aconteceu na noite deste sábado, 29, na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, uma mulher ainda não identificada cruzava a avenida quando foi atingida por um entregador de lanche que conduzia uma moto Honda CG 150, de cor preta, placa de Vilhena, que transita sentido BR-364.

No choque, a mulher e o motociclista sofreram diversos ferimentos. Eles foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi chamada e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia