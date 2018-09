Rosangela Donadon cria projeto proibindo multa por extravio de ticket em estacionamentos

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou na terça-feira 25 o Projeto de Lei nº 916/2018, da deputada Rosangela Donadon (PDT), que dispõe sobre os critérios das taxas cobradas pelos estacionamentos terceirizados e privatizados no caso de extravio de ticket.

De acordo com a parlamentar, estabelecimentos de Rondônia estariam agindo de má fé ao cobrarem do consumidor, multa por reimpressão ou extravio de ticket de estacionamento, mesmo que o usuário já tenha efetuado o pagamento do serviço.

“Tal cobrança se caracteriza como prática abusiva, conforme o código de defesa do consumidor, possibilitando ao usuário lesado a reparação de eventuais danos e transtornos, via judicial”, destaca Donadon.

A parlamentar ressalta que, o controle da entrada e saída de veículos é de responsabilidade do estabelecimento que propôs a vender o serviço de estacionamento, sendo assim, “em caso de eventual perda do ticket por parte do cliente, o estabelecimento deve apresentar alguma forma de identificar o horário de entrada e saída do usuário”, frisa a deputada.

Segundo a proposta da parlamentar, o cliente deve pagar apenas pelo tempo de permanência do veículo no estacionamento.

“É um direito do consumidor pagar pelo que ele de fato consumiu. Se a empresa não é organizada a ponto de identificar o tempo que o veículo ficou estacionado, ela deve aceitar a declaração de permanência que o cliente alegar”, conclui Rosângela Donadon.

