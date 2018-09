Tentativas de homicídio motivadas por briga de futebol e ciúmes são esclarecidas pela PC

Em coletiva de imprensa concedida na manhã de sexta-feira, 28, o delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia de Homicídios de Vilhena apresentou a elucidação de duas tentativas de homicídio, ocorridas em fevereiro de 2014 e em julho do ano corrente.

O primeiro caso apresentado, ocorrido na noite de 19 de fevereiro de 2014, trata-se de uma tentativa de homicídio cometida por uma adolescente de 15 anos, contra um colega de futebol.

De acordo com os autos, naquela noite, um grupo de jovens disputava uma partida de futebol, em um ginásio localizado na Avenida Paraná, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena, quando a vítima teria dito para o infrator, que se ele não gostasse dos contatos que ocorrem durante o jogo, que fosse jogar vôlei.

Ofendido, o menor se retirou da quadra e os amigos da vítima chegaram a aconselhá-la a ir embora, porém, esta não se intimidou e todos foram para uma distribuidora de bebidas que fica em frente ao ginásio, momento em que o menor chegou na garupa de uma motocicleta e efetuou vários disparos de arma de fogo contra o colega de partida, que não foi atingido e conseguiu fugir.

Devido os envolvidos terem feito as pazes dias após o crime, o inquérito se arrastou por anos, haja vista que a vítima, de certa forma, se negava a colaborar com as investigações, alegando não ter interesse no andamento do processo.

Porém, como as investigações de crimes contra a vida independem da vontade da vítima, o inquérito enfim foi concluído e o autor dos disparos, que hoje já possui 18 anos, foi indiciado por tentativa de homicídio, qualificado por motivo fútil, uma vez que ainda há perante a lei, a possibilidade de serem aplicadas as penas punitivas referentes ao crime, até que este complete 21 anos.

SEGUNDO CASO

O segundo caso apresentado é referente a uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 08 de julho deste ano, onde Adriano Fernando Machado, de 22 anos, tentou assassinar a golpes de faca, o marido de sua ex-esposa, Juailson dos Santos Pereira, de 25. (Reveja AQUI)

Segundo o delegado, vítima e agressor revezavam um relacionamento amoroso com uma jovem, até que esta engravidou de Adriano e após o nascimento da filha, se casou com Juailson.

No dia do crime, Adriano fez uma ligação para a jovem, a fim de ver a filha e quem atendeu foi Juailson, que permitiu, porém, com a condição de que este não falasse com a mãe da criança.

Enquanto Adriano aguardava no portão que a ex trouxesse a filha, houve um desentendimento entre ele e o atual da jovem, o que resultou em luta corporal, momento em que o indiciado retirou uma faca da cintura e desferiu um golpe contra a vítima, que tentou se defender com um pedaço de madeira.

Como não conseguiu se livrar das agressões, Juailson tentou fugir correndo, mas foi perseguido por Adriano, que ainda o golpeou por mais algumas vezes.

Uma tia de Adriano, que tinha conhecimento de que o sobrinho iria visitar a filha e temeu que algo de mau pudesse acontecer, foi até o local e presenciou o momento em que vítima e agressor corriam pela rua e jogou sua motocicleta contra o próprio familiar, a fim de evitar a tragédia.

Após ser atropelado pela tia, Adriano ainda agrediu Juailson com socos e chutes, mas foi contido pelas mulheres e este empreendeu fuga sem consumar o ato.

Adriano que se apresentou a polícia após o flagrante, irá responder por tentativa de homicídio simples, em liberdade.

Texto e foto: Extra de Rondônia