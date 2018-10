Jovem é perseguido e morto a tiros no Jardim Primavera em Vilhena

O crime ocorreu na noite deste domingo, 30, na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta que a vítima identificada até o momento como Junior, morava próximo ao semáforo da Melvin Jones, quando foi surpreendido por um homem de arma em punho que chegou atirando.

A vítima saiu correndo sentido a Avenida 1705, entrou num bar para se esconder, mas o assassino o perseguiu e o encontrou. Com isso, saiu correndo novamente e foi alcançado pelo algoz que disparou por varias vezes acertando cerca de quatro tiros na vítima que caiu, agonizou e morreu no meio do canteiro central da avenida em frente ao Tiro de Guerra.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Técnica Científica (Politec), que está no local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Claudemir Sabino