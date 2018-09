Motoqueiro perde controle de direção e morre ao bater em Guard rail próximo a Cerejeiras

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 30, por volta das 05h00 – na 4ª Eixo, área rural do município de Cerejeiras.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, João Paulo Araújo Vaz, de 23 anos, conduzia uma moto Honda Bros 150, quando na curva do Rio Arara, por motivo ainda desconhecido, perdeu o controle de direção e bateu no Guard rail, ou seja, proteção metálica.

No choque, a moto ficou no meio da pista e João foi arremessado as margens da via. Provavelmente sofreu morte instantânea.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Técnica Científica (Politec), que após os trabalhos de praxe liberou o corpo para remoção.

João era muito querido na região. Ele trabalhava num laticínio em Cerejeiras e morava no sítio com sua mãe. No momento do acidente voltava para casa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social