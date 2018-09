Vice-prefeito e secretaria mirim comentam eleição e falam de projetos em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 28, visitaram a redação do Extra de Rondônia o vice-prefeito mirim, Thalisson Silveira da Silva e a secretária mirim de saúde, Jhenifer Ferreira Silva, para comentarem sobre a eleição e os falar dos seus projetos.

Thalisson iniciou contando que não imaginava ser vice-prefeito mirim na cidade, pois sua candidatura para a eleição foi por meio de uma redação na sua escola Hermógenes Roberto Nogueira. Seu texto foi selecionado entre os três melhores e concretizou o cargo com um discurso.

Ele foi o segundo mais votado com 20 dos 77 votos. Da votação participaram coordenadores, conselheiros e alunos das escolas municipais.

Thalisson disse que está feliz pelo cargo e uma das suas preocupações é o transporte escolar do município. “Os ônibus escolares não estão em condições boas e quero trabalhar nesse sentido, reunindo o prefeito municipal e vereadores para resolvermos esta questão – além de outras demandas – e que os alunos possam usar o transporte, que seja de qualidade” pontuou.

Salientou que pretende, junto com as autoridades municipais encontrar alternativas de melhorias para as crianças do município.

SECRETÁRIA MIRIM DE SAÚDE

Por sua vez, Jhenifer Ferreira Silva conta que foi nomeada ao cargo por Thalisson, que é seu colega da sala. “Eu gostei da ideia porque fazendo um trabalho junto com Thalissom vai ser um prazer. Ele é uma pessoa inteligente, esforçada e eu agradeço a ele pela confiança”, enfatizou.

Ela disse que nunca soube que existia cargo de prefeito mirim, vice e secretários, já que a política – para ela – é algo que nunca imaginou debater.

Jheniffer finalizou dizendo que, como secretária, as crianças terão um atendimento de saúde mais atencioso. Ela quer mais psicólogos nas escolas para as crianças que sofrem com problemas de autoestima. “As crianças precisam de mais diretos pela saúde”.

Texto Fotos: Extra de Rondônia