4º Sicoob Saúde reúne cerca de 400 ciclistas em Vilhena

A quarta edição do Sicoob Saúde, passeio ciclístico da Sicoob Credisul em alusão ao “Dia Mundial do Coração”, reuniu cerca de 4 mil pessoas no último sábado, 29, em 16 cidades de Rondônia, Acre e Mato Grosso. Em clima de festa e diversão, crianças e adultos percorreram o trajeto, em alguns municípios, até debaixo de chuva.

Em todas as cidades a concentração dos ciclistas começou às 15h30, e a largada foi dada simultaneamente às 16h30.

Vilhena

A cidade sede da Sicoob Credisul reuniu cerca de 400 ciclistas. Ao chegar na concentração, em frente à Prefeitura Municipal, os participantes realizaram check-in onde receberam a camiseta do evento.

Parceiros do Sicoob Saúde estiveram presente no local oferecendo serviços gratuitos. A Unimed aferiu a pressão e fez testes de glicemia, enquanto a Tucano Bike oferecia ajustes nas bicicletas.

Quem também participou este ano foi a Associação Cooperar, com a divulgação da construção do novo hospital na cidade.

O aquecimento dos ciclistas foi comandado por Cati Machado, professora no Espaço Kizomba. Ela elevou o astral da galera e deu o gás para começar a pedalada. Durante o percurso de 11,6 km, nem a chuva baixou o pique dos ciclistas.

Ao retornar no ponto de largada, houve o sorteio de brindes, três poupanças de R$ 200 e três bicicletas da Tucano Bike. Teve poupança também, do mesmo valor, para os ciclistas com maior e menor idade cada, e para a criança mais nova que fez o trajeto sozinha na bike.

Outras cidades

As outras cidades do Cone Sul de Rondônia, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste, reuniram no total mais de 1 mil ciclistas. No Rio Branco, no Acre, foram cerca de 200.

Em Comodoro, Campos de Júlio, Sapezal, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Tangará da Serra, Várzea Grande e Cuiabá, no Mato Grosso, cerca de 2,6 mil pessoas participaram da ação que chamava a atenção para os cuidados com o coração.

“Dia Mundial do Coração”

O “Dia Mundial do Coração” é comemorado no dia 29 de setembro. O coração é um dos órgãos vitais do corpo humano, responsável por bombear o sangue por todo o corpo. O Sicoob Saúde tem como objetivo lembrar a importância dos cuidados necessários para ter um coração saudável, incentivando a população a praticar exercícios.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria