Apenado tenta atacar comandante a mordida durante abordagem policial

Os fatos se deram na noite de sábado, após uma guarnição da Polícia Militar abordar um veículo Ford, modelo Versailles, com placas de Ji-Paraná, na Avenida Curitiba, no Jardim da Oliveiras, em Vilhena, com dois indivíduos em seu interior, que além de apresentarem fortes sinais de embriaguez, agiram com agressão física contra os militares.

De acordo com o registro da ocorrência, a guarnição foi informada de que os dois indivíduos que estavam no veículo, possuíam as mesmas características dos autores de um roubo ocorrido em uma distribuidora de bebidas, localizada na mesma Avenida em que estes transitavam.

Diante dos fatos foi realizada a abordagem, onde foi constatado que o motorista, de 33 anos, apresentava fortes sinais de embriaguez como, falta de equilíbrio, fala enrolada e olhos avermelhados.

Quando convidado a realizar o teste do bafômetro, o condutor aceitou, sendo constatado um resultado de 0,59 mililitros de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

No momento em que o motorista se dirigiu ao veículo para pegar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), um dos militares informou o carona, de 21 anos, que fazia uso de uma tornozeleira eletrônica, sobre as consequências dele estar fora de hora na rua e ingerindo álcool, instante em que os dois suspeitos investiram contra a guarnição sendo necessário o uso da força física para contê-los.

Durante a imobilização, o penado tentou atacar o comandante da guarnição a mordidas, porém foi contido, sendo os dois suspeitos apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa