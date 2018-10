BRASIL DADOS: Raupp e Jesualdo estão tecnicamente empatados na 2ª posição para o senado

Com a liderança cada vez mais absoluta nas intenções de voto, o ex-governador Confúcio Moura (MDB) é nome quase certo na eleição de 7 de outubro, em Rondônia.

A disputa que promete nessa reta final de campanha, a menos de uma semana do pleito é pela segunda vaga entre Valdir Raupp (MDB) e Jesualdo Pires (PSB), que foi o que mais cresceu nas últimas semanas.

Confúcio, segundo a pesquisa do Brasil Dados publicada nesta segunda-feira (01.10) está com 28,7%. Já Valdir Raupp está com 18,8% e Jesualdo Pires com 17,31%, ou seja, empatados tecnicamente, levando-se em conta que a margem de erro é de + ou -3%. O percentual de indecisos na 11ª pesquisa de intenção de votos estimulada é de 12,22%.

Nas outras colocações, as candidaturas parecem não ter decolado: Carlos Magno, o quarto colocado está com 5,46%, Bosco da Federal, com 3,15%, Marcos Rogério (3,06%), José Dettoni 2,22%, Jaime Bagatoli 1,85%, Aluísio Vidal (1,67%), Fabrício Jurado (1,48%), Terrinha (1,11%), Fátima Cleide (1,02%).

Com menos de 1% de intenções de voto cada um tem-se ainda: Pastor Edésio – 0,74%, Tito Paz – 0,56%, Ted Wilson 0,46% e Paulo Cadilac, com 0,19%.

Confira a tabela com os nomes, votos obtidos pelo eleitorado e o percentual de cada um dos candidatos:

DADOS DA PESQUISA:

MARGEM DE ERRO: 3 %

NÍVEL DE CONFIANÇA: 95% Foi considerado um nível de confiança de 95%. Com este nível de confiança e uma amostra de 1.080, a margem de erro da pesquisa é de 3.0 pontos percentuais).

AMOSTRAS: 1080 entrevistas

PERÍODO 20 A 23/08/2018/DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/09 /2018/

ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA CONRE N º 8602

CONTRATANTE: IVANI MOTA DE ARAUJO/ BRASIL DADOS – RO- 07042/2018

Fonte: Via Rondônia

Foto: Ilustração