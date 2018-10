Em visita ao Extra, governador faz balanço de ações, critica superfúgios de candidatos e revela futuro político

O Governador de Rondônia, Daniel Pereira (PSB), visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 1.

Ele está em Vilhena devido a uma agenda oficial realizada no sábado e que incluiu o encerramento dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) e a entrega de certificado de ocupação do “Terra Legal”.

O mandatário do executivo estadual disse que o JIR estava parado há mais de 20 anos e foi resgatado pelo ex-governador Confúcio Moura (MDB).

Ele agradeceu o apoio de Rosani Donadon (ex-prefeita) e Eduardo Japonês (PV), atual, por consolidar a concretização dos eventos.

BALANÇO DE SEIS MESES

O governador também fez um rápido balanço dos sete meses à frente do Poder Executivo de Rondônia.

Ele disse que enfrentou vários problemas que não estavam previstos e citou como exemplos a greve dos caminhoneiros que tirou mais de R$ 100 milhões do Estado.

Pereira explicou que sua administração teve vitórias pontuais, como atuação expressiva na área de educação. “Rondônia pontuou entre os melhores do Brasil. Somos o quinto em séries iniciais do ensino fundamental, o segundo em séries finais (só perde para Goiás), e o quarto do ensino médio do Brasil. Também tivemos muitas atividades econômicas nos municípios de Rondônia”, destacou.

Garantiu que, no Departamento de Estradas e Rodagens (DER), acabou essa história de pegar máquinas para fazer “cabrito”. “Fizemos mais do que deu pra fazer em 2017. São ajustes e vão descobrindo para melhor administrar a receita”, ressaltou.

CONE SUL

Especificamente na região do Cone Sul, Daniel Pereira explicou que o governo cumpriu com suas obrigações através das estradas.

“Estamos terminando o asfalto que vai até Pimenteiras. Se a chuva permitir, é possível concluir ele. Em Corumbiara também temos obras de asfalto. Peguei o Estado para 9 meses e peguei o orçamento do ano anterior”, analisa.

Disse, também, que os municípios de Pimenteiras, Corumbiara, Cabixi e Chupinguaia agora têm autonomia para fazer identidades. “É a continuidade de um governo que tem uma boa prestação de serviços”, pondera.

EDUCAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO

Com relação ao setor educativo, Pereira disse que o governo está investindo o que a legislação estabelece e que até o final do ano o governo estará aposentado servidores em 20 dias. “É o reflexo do serviço público como um todo em Rondônia”, avalia.

Disse, contudo, que o governo já conseguiu colocar 5.000 servidores nas fileiras da União

HOSPITAL COMO ESTRATÉGIA

Pereira também criticou os superfúgios utilizados pelos candidatos quando o assunto é devolução ao Estado do Hospital Regional de Vilhena. Para ele, é um compromisso que nenhum deles terá condições de cumprir. “Duvido muito que o candidato consiga cumprir e, seis meses depois, ele consiga lembrar. Me desculpe a franqueza, mas não é com bravata que vai ser resolvido o problema de saúde de Rondônia”, analisa.

FUTURO POLÍTICO

Sobre seu futuro político, o governador disse que sua ideia é passar um tempo em Portugal conhecendo melhor o setor de educação, pretende fazer um mestrado na área de Direito Público, outro curso em gestão pública , para estar preparado caso surja uma eventual candidatura mais pra frente.

Ele finalizou agradecendo a parceria e apoio dos deputados estaduais Luizinho Goebel (PV) e Rosangela Donadon (PDT) que têm trabalho incansavelmente pela busca de melhorias e o crescimento de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia