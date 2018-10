Ezequiel visita Extra e apresenta propostas de campanha: “Conheço as necessidades do Cone Sul e de RO”

Na manhã desta segunda-feira, 01, visitou a redação do Extra de Rondônia o candidato a deputado estadual, Ezequiel Neiva (PTB), para falar da candidatura e dos projetos de campanha.

Neiva afirma sentir-se preparado para o cargo, pois ocupou importantes funções na vida pública, como a direção-geral do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestruturas e Serviços Públicos (DER).

“Conheço as necessidades da minha região do Cone Sul e também dos municípios de Rondônia. E, como deputado, poderei disponibilizar emendas nos segmentos de maiores carências, inclusive para nossa região do Cone Sul”.

O candidato narrou que no período que esteve à frente do DER pode conhecer melhor demandas de Rondônia. “Agora para fechar minha campanha, nesses últimos dias cumprirei agenda no Cone Sul. Estarei realizando caminhadas e reuniões”, explicou.

PROJETOS

“Em relação aos projetos, pretendo sentar com a comunidade para ver as emergências, e assim estar destinando recursos para apresentar soluções. Meu maior compromisso será com o Cone Sul, quero destinar recursos significativos para toda a região”, avalia.

Um dos projetos que o candidato pretende dar sequência é a rodovia Trans Rondônia, obra da qual deu inicio enquanto estava a frente do DER.

Na saúde, o candidato aponta a necessidade de transforma o Hospital de Vilhena em um polo regional, como aconteceu em Cacoal. “Passaremos o hospital para o Estado, pois assim poderemos ter investimentos maiores”, aponta.

Ezequiel Neiva ressalta que a população pode esperar um mandato com mais experiência, participação e compromisso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.