Fórum de Vilhena já está recebendo processos para 13ª Semana Nacional de Conciliação

Entre os dias 05 e 09 de novembro acontece a 13ª Semana Nacional de Conciliação em todo o País. A campanha em prol da conciliação, realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006, envolve os Tribunais federais, da justiça e do trabalho.

Em Vilhena, o Fórum da Justiça Estadual atenderá diversos tipos de ações da área cível. Para mais informações ou agendamento de entrevistas, basta ir ao Fórum de Vilhena e falar com a bacharel em Direito, Denise Perazzolli, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), ou pelo telefone 98479-8352.

COMO FUNCIONA

Para a Semana Nacional da Conciliação, os tribunais selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas no conflito. Caso o cidadão ou a instituição tenha interesse em incluir o processo na semana, deve procurar, com antecedência, o tribunal em que o caso tramita.

As conciliações pretendidas durante a semana são chamadas de processuais, ou seja, quando o caso já está na justiça. No entanto, há outra forma de conciliação: a pré-processual ou informal, que ocorre antes do processo ser instaurado e o próprio interessado busca a solução do conflito com o auxílio de conciliadores.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/ Divulgação