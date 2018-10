Idosa fica presa embaixo de carro dirigido por adolescente

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite de domingo, 30, após atropelar com um automóvel uma idosa de 62 anos na Rua Getúlio Vargas com Dom Pedro II, Bairro São Cristóvão, região Central de Porto Velho. A mulher ficou presa embaixo do carro.

De acordo com informações, o adolescente teria pegado escondido o carro do pai e ao sair com ele da garagem acabou atropelando a idosa que caminhava na calçada. Ao ser atingida, a vítima foi parar embaixo do carro e ficou presa. Populares tiveram que usar um macaco hidráulico para retirar a mulher do local.

Ela foi socorrida às pressas por uma ambulância do Samu e levada para a policlínica Ana Adelaide. Uma guarnição da Polícia Militar da Companhia de Trânsito foi acionada e apreendeu o adolescente.

Fonte: Rondoniaovivo