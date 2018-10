Maurão de Carvalho entra na última semana com ritmo intenso de campanha

Candidato ao Governo avalia que suas propostas estão sendo bem aceitas pela população

“Estamos com um crescente número de apoiadores, de pessoas que estão se juntando a nós e manifestando confiança em nosso projeto de Governo. É a reta final e estamos com ritmo ainda mais intenso de campanha, percorrendo a capital e o interior, sempre levando uma mensagem positiva, de fé em uma Rondônia cada vez melhor”, assim o candidato a governador, Maurão de Carvalho, da coligação “Rondônia, unidos somos fortes”, avaliou a reta final da campanha.

Nos últimos quatro dias, ele foi a pelo menos 12 cidades, incluindo a capital, realizando caminhadas, carretas, reuniões e corpo a corpo com eleitores. “A receptividade ao nosso nome, desde a primeira semana de campanha foi muito intensa, muito positiva e chegamos à reta final motivados e com muita disposição para percorrer o Estado, levando as nossas propostas e discutindo com a sociedade a construção do nosso plano de Governo”, completou.

Maurão tem participado das atividades de campanha quase sempre acompanhado do seu candidato a vice-governador, Wagner Garcia, dos candidatos ao Senado, Valdir Raupp e Confúcio Moura, além de candidatos a estadual e a federal. Nos últimos dias, o candidato a governador esteve em São Francisco do Guaporé, Costa Marques, Ouro Preto do Oeste, Machadinho do Oeste, Jaru, Santa Luzia do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Ariquemes, Rolim de Moura e Candeias do Jamari.

Ele ainda cumpriu agenda em Porto Velho, onde incluiu a participação no debate da SIC TV, caminhadas e reuniões com a população e entidades. “A campanha ganhou um volume, uma multidão de multiplicadores espalha a nossa mensagem pelos quatro cantos do Estado”, declarou.

Autor e foto: Assessoria