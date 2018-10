Motocicleta furtada em frente casa noturna é abandonada no Alto Alegre

Uma motocicleta Honda CG, com placa NDF-8798, que havia sido furtada em frente à casa noturna Texas Bar, foi localizada abandonada no Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, populares comunicaram a Polícia Militar, que um veículo estava estacionado na Rua 840, no Bairro Alto Alegre, e que já estava no local a muito tempo.

Diante das informações, uma guarnição se deslocou até o referido endereço, onde encontrou o veículo estacionado na lateral da via e em consulta foi comprovado se tratar de produto de furto.

De acordo com um boletim de ocorrência registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), na noite do última dia 15 de setembro, a motocicleta havia sido furtada em frente a casa noturna Texas Bar, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jardim Eldorado.

Texto e foto: Extra de Rondônia