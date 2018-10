Vítima de afogamento no Rio Guaporé está sendo velada na Capela Mortuária em Cerejeiras; buscas pelo pai continua nesta terça

O corpo da adolescente Mariah Ester Souza Silva , de 13 anos, que morreu afogada no domingo, 30, no Rio Guaporé, em Pimenteiras, quando acampava com a família, está sendo velado na Capela Mortuária, em Cerejeiras.

O sepultamento deverá acontecer nesta terça-feira, 2, por volta das 17h00, no cemitério local.

O corpo da adolescente foi localizado nesta segunda-feira, 1, há 400 metros do local onde ela e seu pai Joel Rodrigo Alves da Silva, de 39 anos, estavam tomando banho em companhia de outras pessoas, inclusive da própria mãe que só não foi levada pelas águas porque foi salva por amigos que estavam no local.

Contudo, na tarde desta segunda-feira, 1, uma equipe com três mergulhados de Vilhena e um de Cerejeiras, retomaram as buscas por Joel, mas até ao findar da tarde, não havia sido localizado.

Devido a protocolo, os bombeiros, auxiliados pelos ribeirinhos e moradores da região, recomeçarão as buscas ao raiar do dia, sendo que a esperança é encontrar Joel ainda com vida.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social