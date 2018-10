Após operação em comitês, TRE devolve material de campanha da candidata Hosana Capixaba

O Tribunal Regional Eleitoral (TER/RO), após a realização deflagrada pelo Ministério Público Eleitoral em conjunto com a Polícia Federal, entregou no final da tarde desta segunda, 01, todo material de campanha apreendido da candidata Hosana Capixaba.

As operações aconteceram nos comitês da candidata nos municípios de Cacoal e Porto Velho. Relembre AQUI

Por meio de sua assessoria jurídica, a candidata Hosana Capixaba, obteve o direito de reaver o material e a autorização para continuar a distribuição até o final da campanha, com a votação no próximo domingo, 07 de outubro.

Hosana Capixaba disse que tem compromisso com a verdade e, principalmente, com os seus eleitores, e que cumpre os rigores da lei eleitoral vigente no país.

“O casal, Hosana e Nilton Capixaba, acredita que este episódio encomendado por adversários tentou desestabilizar a candidatura de Hosana Capixaba que está forte nos quatro cantos de Rondônia”, concluiu a nota da assessoria de imprensa da candidata.

Texto e foto: Assessoria