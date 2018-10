Baile da rainha e cavalgada marcam início da “Festa do Peão Rodeio Show” de Chupinguaia; fotos

No último sábado, 29, foi realizado o baile para a escolha da rainha da “2ª Festa do Peão Rodeio Show” na Estância Guaporé em Chupinguaia. O evento contou com a participação da banda Impactos.

Sete candidatas subiram ao palco para concorrer ao título, sendo eleita Ailimy Martins de Oliveira (17 anos) a rainha, Vilma Eduarda (19) como madrinha do rodeio e Lethicia Lohayne Nogueira dos Santos (19) princesa.

Além da escolha das beldades, no domingo, 30, aconteceu a tradicional cavalgada com queima do alho e almoço.

O evento contou com aproximadamente 2 mil pessoas de Chupinguaia e região. Na ocasião, também foram premiadas as duas comitivas mais animadas da festa. Confira as fotos.

