CABIXI: nessa sexta simpatizantes fazem carreata pró-Bolsonaro

Na próxima sexta-feira, 5, simpatizantes fazem carreata pelas principais ruas e avenidas da cidade de Cabixi em apoio ao presidenciável Jair Messias Bolsonaro.

De acordo com a comissão organizadora, o evento começa às 16 horas no centro de Cabixi – e vai percorrer as principais ruas e avenidas.

Agricultores, pecuaristas, empresários, trabalhadores informais e simpatizantes, já confirmaram presença no evento que deve reunir centenas de pessoas de todas as cidades do Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia