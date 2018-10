Corpo de motorista desaparecido no Rio Guaporé é encontrado

O corpo do motorista da Secretaria de Educação da prefeitura de Cerejeiras Joel Rodrigo da Silva, de 39 anos, que morreu afogado no último domingo, 30, quando acampava com sua família num local conhecido por João Pirarara, no Rio Guaporé, no município de Pimenteiras foi encontrado nesta manhã de terça-feira, 2.

Após intensas buscas, onde envolveu moradores da região, ribeirinhos e uma equipe do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado. Segundo informação do Capitão Vian da Polícia Militar, o irmão de Joel que participou ativamente das buscas foi quem encontrou o corpo próximo ao local do incidente.

O corpo da vítima será levado para Cerejeiras, onde será preparado para velório e sepultamento. Contudo, o corpo da filha de Joel, Mariah de 13 anos, que também morreu afogada e foi localizado na tarde de ontem, está sendo velado na Capela Mortuária. O sepultamento de pai e filha acontece hoje no final da tarde.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social