Empresas vilhenenses participam da campanha “Caminhada Passos que Salvam” em prol do Hospital de Amor

No próximo dia 25 de novembro, acontece 4ª edição da “Caminhada Passos que Salvam”, em Vilhena. Solidarizados com a campanha várias empresas, entidades filantrópicas e escolas estão adquirindo kits para contribuir com valores que serão destinado ao Hospital de Amor da Amazônia, com sede em Porto Velho.

De acordo com Odair Flausino de Morais, um dos coordenadores do projeto em Vilhena, todos os recursos recebidos são para o fortalecimento da pesquisa clínica de tumores, oferecendo assim, uma segunda chance de tratamento com novos medicamentos para pacientes com recaída ou em progressão de doença.

Os valores destinados também fortalecem a área de pesquisas de laboratório e genética baseadas no conceito de terapia-alvo. O coordenador destaca ainda que o objetivo da caminhada é a conscientização da população sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil.

Já abraçaram a causa os funcionários da escola Machado de Assis, Transportadora Giomila e Hering. Durante a campanha, o Extra de Rondônia trará as empresas participantes da ação. Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo Extra/Extra de Rondônia