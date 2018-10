Mais de 450 funcionários da Globo Aves ouvem as propostas da candidata a federal Jaqueline Cassol

A candidata a deputada federal, Jaqueline Cassol (Progressistas), acompanhada da vereadora Lirvani Storch (PP), visitou nesse sábado, 29/09, as dependências da empresa Globo Aves, localizada no município de Espigão Do Oeste-RO. Na oportunidade, ela falou para mais de 450 funcionários sobre suas principais propostas contidas em seu Plano Parlamentar, com vistas ao desenvolvimento do Estado de Rondônia.

Dentre os tópicos abordados, a candidata demonstrou a sua preocupação com a geração de emprego e renda em Rondônia, bem como as oportunidades de trabalho para os jovens. “Como deputada federal irei apresentar um projeto de lei para que as empresas que oportunizarem o primeiro emprego a jovens maiores de 18 anos sejam beneficiárias de incentivos fiscais com objetivo de facilitar a contratação daqueles que não possuem experiência”.

Jaqueline Cassol também aproveitou a ocasião para falar diretamente as mulheres. “Somos 52% do eleitorado do Brasil. Mas, infelizmente, na Câmara dos Deputados, representamos menos de 10%, de 513 deputados. Quando se pensa no geral, em governos, prefeituras, vereadoras, a participação é baixa. Na Assembleia, são menos de 15%. Precisamos mudar esse cenário, pois se queremos políticas públicas voltadas para as mulheres, creches para os nossos filhos, para que possamos trabalhar, saúde pública para as mulheres, devemos ser esta mudança”.

Antes de encerrar a sua fala, a candidata Jaqueline Cassol agradeceu o gerente da empresa Ademir de Souza pela oportunidade e concluiu dizendo: “ Temos uma arma importantíssima que se chama título de eleitor. Então, exerçam esse poder democrático, escolhendo candidatos, ficha limpa, com propostas e faça a sua parte com o seu voto”.

Autor e fotos: Assessoria

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.