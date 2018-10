Maurão de Carvalho assume compromisso de ampliar serviços de saúde

Candidato defende a construção de novas unidades, ajustes na regulação e fortalecimento da saúde no interior

Mais investimentos para a saúde, com o fortalecimento do processo de regionalização, construção de novas unidades, ajustes no sistema de regulação, valorização dos profissionais e uma maior aproximação com os municípios, para fortalecer a saúde básica. Essas são algumas das propostas do candidato a governador Maurão de Carvalho, da coligação “Rondônia, unidos somos fortes”.

“A saúde é a grande demanda da população. Em todos os encontros e reuniões, ampliar o acesso aos serviços públicos de saúde é sempre reivindicado pelas pessoas, que reconhecem os avanços no últimos anos, mas querem seguir avançando. E vamos dar prosseguimento aos investimentos, com novas unidades no interior, novos serviços e a construção do novo Heuro em Porto Velho”, declarou Maurão.

O candidato disse que seu plano de governo contempla o processo de interiorização dos serviços mais complexos, ampliando as ações em Vilhena (onde hoje o Estado paga as UTI’s), retomada da construção do hospital de Ariquemes, e conclusão da unidade em Guajará-Mirim.

“Na capital, vamos concluir as obras do Hospital de Urgência e Emergência (Heuro). Isso tudo sem esquecer da valorização dos servidores e da garantia de equipamentos e material de trabalho adequados à necessidade O novo Heuro vai disponibilizar 268 leitos, com quatro andares, em 17 mil metros quadrados”, assegurou.

Nos últimos anos, a saúde ganhou o reforço do Hospital Regional e do Heuro em Cacoal, foi implantado o Serviço de Atendimento Domiciliar (Samd) e novos 127 leitos de UTI’s colocados à disposição da população.

AJUSTES NA REGULAÇÃO

Para diminuir a espera por exames mais complexos, serão feitos ajustes na central de regulação, com a expansão de polos nas regionais. “Vamos ampliar esse processo de gestão, com mais celeridade no processo de marcação das consultas”, observou.

Para isso, os trabalhos da POC itinerante, levando médicos especialistas para os locais mais necessitados, serão mantidos e ampliados, permitindo que o paciente possa ser atendido em seu município ou região, dando agilidade nos processos de marcação de exames.

Texto e foto: Assessoria

