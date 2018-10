PC solicita e justiça acata pedido de prisão preventiva do suspeito de matar marido queimado

A Justiça acatou a solicitação da Polícia Civil pela prisão preventiva de Ozéias Cassimiro de Camargo, de 33 anos, suspeito de matar queimado o cônjuge Daniel Reis de Camargo, de 38 anos, na última sexta-feira, 28, em Vilhena. (Reveja AQUI)

A solicitação da prisão do suspeito se deu após a Polícia Civil levantar indícios de homicídio na cena do crime, no entanto, as investigações ainda continuam.

Informações extraoficiais deram conta de que Ozéias iria se apresentar à polícia na segunda-feira, 01, pois alega inocência, afirmando que seu parceiro teria cometido suicídio, porém, até o momento, o mesmo se encontra foragido.

Daniel, que sofreu queimaduras de 1º e 2º graus, em mais de 90% do corpo, morreu no dia seguinte na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional. (Reveja AQUI)

Quem tiver informações sobre a localização de Ozéias pode informar a Polícia Civil através do número (69) 3322-3001 ou a Polícia Militar pelo 190.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede social