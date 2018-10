“Porteira Adentro” atende mais de 100 produtores em Vilhena; secretário explica

A Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) atendeu desde julho mais de 100 produtores rurais, oferecendo gradeamento, encascalhamento, destoca, enleiramento, construção de pontes e limpeza de terrenos pelo programa “Porteira Adentro”, em Vilhena.

Dando prioridade aos moradores do campo que têm áreas produtivas em atividade, a Semagri oferece o serviço como forma de incentivo à produção para aqueles pequenos produtores com menos recursos.

“A partir de agora, daremos prioridade aquelas propriedades que têm alguma produção. Temos quase 2500 propriedades rurais na cidade para atender. Das que atendemos nesses três meses, a maioria produz leite, hortifruti ou peixes. Em breve poderemos atender ainda mais produtores de Vilhena”, explica o secretário e produtor rural, Eloi Maria.

MAIS ATENDIMENTOS

A partir do próximo mês, as máquinas da Semagri poderão se concentrar no programa Porteira Adentro, já que até o momento boa parte delas está deslocada para as estradas rurais do município em uma força tarefa que visa deixá-las em boas condições para o transporte escolar.

“Em alguns pontos até mesmo os ônibus ou micro-ônibus não estavam passando. Estamos ajudando o município, por enquanto, inclusive seguindo recomendações do Ministério Público. Em poucos dias começaremos a atender com uma intensidade maior e acreditamos que a produção dos agricultores e criadores de animais em 2018 seja maior que em 2017 com nossa ajuda”, comenta o secretário.

Texto e fotos: Assessoria