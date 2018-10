Seis atrações animam “Baile da Santinha” nesse sábado; conheça ganhadores dos ingressos

Nesse sábado, 06, acontece o “Baile da Santinha” no Village. A festa contará com a participação da dançarina Scheila Castro, MC DK, MC Nescaubeck, DJ Sonny Megsom, Paulo Henrik e a dupla Léo & Henrique.

E não para por aí, até as 01h00 será distribuído shots de velho barreiro e catuaba para as mulheres. Os ingressos continuam a venda, sendo pista R$ 20,00, vip R$ 30,00 e camarote individual R$ 70,00.

O Extra de Rondônia em parceria com Lucas Brito Produções sorteou cinco ingressos, e os contemplados foram: Alysson Rodrigues da Silva, Ana Beatriz Fogaça, Daniel Jesus Pereira, Kathleen Pereira e Rafael Otávio Reis Silvano.

Os ganhadores podem retirar seu ingresso na sede do site localizada na Avenida Liberdade, nº 3399 – Centro, nesta quarta-feira, 03, das 08h as 11h ou das 14h as 17h. Lembrando que é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo Extra/Divulgação